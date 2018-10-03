من سينظم كاس إفريقيا 2019 ؟ ... الكاف تحسم أمرها

جدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد تأكيده أنه ليس هناك تغيير في قرار الاتحاد باختيار الكاميرون كبلد مضيف لنسخة 2019 من كأس الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بمقر الاتحاد في القاهرة.

وأضاف أحمد أحمد أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات توجه بإعادة النظر في القرارات المتخذة مسبقا باختيار الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا كبلدان مضيفة للنسخ الثلاث المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في 2019 و2021 و2023.

يذكر أن إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في أوت الماضي بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم شكك في قدرة الكاميرون على تنظيم نسخة 2019 من كأس الأمم الإفريقية إلا أن الاتحاد الإفريقي أكد وقتها أن قرار الفيفا لن يؤثر على الاستضافة.