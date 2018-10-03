تعليمة تمنع سيناتورات الافلان من التصريح للصحافة

أصدرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة العليا للبرلمان تعليمة، منعت بموجبها أعضاء الحزب بمجلس الأمة من الإدلاء بأي تصريح للصحافة.

وجاء في التعليمة التي تحوز "البلاد نت" نسخة منها " يمنع منعا باتا على أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير لمجلس الأمة الإدلاء بأي تصريح للصحافة سواء منها السمعية البصرية أو الكتابية، باستثناء التصريحات المتعلقة بالأسئلة الشفوية أو بمشاريع القوانين.

وأضافت التعليمة أنه "في حالة ما أراد أي عضو ذلك فما عليه إلا أن يستقيل من المجموعة ليكون بذلك ممثلا لنفسه وليس للمجموعة".