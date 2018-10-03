تفاصيل الاختفاء الغامض لخاشقجي بتركيا

بعد مضي 24 ساعة على اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول التركية، لا يزال مصير الإعلاميّ والكاتب السعوديّ مجهولاً حتى الآن.

وتضارب المعلومات، حول تفاصيل اختفاء خاشقجي بعد أن دخل إلى قنصلية بلاده في تركيا ما يرجح بأنه قد تم اختطافه من قبل السلطات السعودية الأمر الذي سوف يؤدي إلى أزمة ذات أبعاد خطيرة بين تركيا والسعودية.

وفي التفاصيل، قالت خطيبة خاشقجي، إن خطيبها اختفى بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في العاصمة التركية اسطنبول. وتحدثت خديجة خطيبة جمال إلى قناة “تي آر تي” التركية، وقالت إن خاشقجي دخل إلى مبنى السفارة في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.

من جانبهم، تداول ناشطون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، مشيرين إلى أن خاشقجي قد يكون “اختطف” من جانب السلطات السعودية.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر تركية، أن اتصالات سياسية تجري على أعلى المستويات لمتابعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي “باعتبارها قضية تمس أمن تركيا”.

وأكدت المصادر أن السلطات المختصة “رفعت الإجراءات الأمنية في كافة المطارات والمعابر التركية، للتأكد من منع إخراج خاشقجي من البلاد”، مرجّحة أن “الكاتب السعودي لا يزال موجوداً على الأراضي التركية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية حتى الآن حول اختفاء جمال خاشقجي، إلا أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نشرت أمس أن المملكة استردَّت عبر الإنتربول مطلوباً في قضايا احتيالية، قائلة إن المواطن السعودي الذي استردَّته -بعد أن فرَّ من البلاد- كان مطلوباً في قضايا تتعلق بشيكات من دون رصيد.