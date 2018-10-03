الشرطة تحقق في تداول وثائق مجهولة تهاجم إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء 03 أكتوبر، أن شرطة مكافحة الجريمة الالكترونية قد فتحت تحقيقا بخصوص تداول وثائق مجهولة الهوية تهاجم إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهي الوثائق التي نشرتها عدة مواقع إلكترونية ووسائل إعلام.

وبحسب ما جاء في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "liberte" فإن المعلومات التي وردت في هذه الوثائق تعتبر كلها خاطئة وبمثابة تشهير بمسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية.

وأشارت ذات الجريدة إلى أن هذه الوثائق غير الموقعة كانت تحمل عنوان "تحالف الحماية والدفاع عن الصرح الوطني - الخطوط الجوية الجزائرية".