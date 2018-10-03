الجمارك الجزائرية تشارك في المؤتمر العالمي حول أمن الحدود ببلجيكا

يشارك المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، في أشغال المؤتمر العالمي حول أمن الحدودي الذي تنظمه المنظمة العالمية للجمارك من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري ببروكسل، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للمديرية العامة للجمارك.

ويتم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على دور الجمارك ومساهمتها في أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، حسب شروح منظمة الجمارك العالمية.

وفي ديسمبر 2015، وفي ظل تصاعد الأعمال الإرهابية، أصدرت لجنة السياسة العامة لمنظمة الجمارك العالمية "قرار بونتا كانا"، الذي يسلط الضوء على دور ومساهمة الجمارك في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

كما أبرزت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والالتزامات السياسية الرئيسية (مثل إعلان مجموعة السبع ومجموعة العشرين) الدور الحيوي الذي تلعبه مصالح الجمارك في أمن الحدود.

وعليه، فإن مؤتمر بروكسل يسعى إلى "دراسة التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة، من خلال عروض حول تطور التهديدات للأمن العالمي"،حسب نفس المصدر.

كما سيتطرق المؤتمر إلى "مسألة تطور المسؤوليات الأمنية التي تقع على عاتق الجمارك".

يذكر أن قانون الجمارك الجزائري الجديد الصادر في 2017 يحدد في مادته 3 مهام إدارة الجمارك في مكافحة التهريب وغسيل الأموال والجريمة العابرة للحدود فضلا عن الاستيراد والتصدير غير الشرعيين للسلع واللذان يهددان الأمن والنظام العامي وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.