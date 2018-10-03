روسيا تنفذ عقوبتها ضد إسرائيل

أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء أنها أنهت تسليم منظومة S300 الدفاعية لسوريا ، كردّ عقابي على تسبب مقاتلات إسرائيلية في سقوط طائرة عسكرية روسية في الأراضي السورية ومقتل 15 جنديا من ركابها.

وحسب ما تناقلت وسائل إعلام ، فقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بأن تسليم منظومة الدفاع الصاروخي أرض جو S300 إلى سوريا قد تمّ قبل يوم ، مضيفا بأن النظام سيعزز أمن القوات الروسية المتواجدة بسوريا.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستستأنف عملية تسليم المنظومة الصاروخية إلى سوريا بعد توقيفها بسبب مخاوف إسرائيلية ،وذلك على إثر تسبب الاحتلال في سقوط الطائرة الروسية في أجواء اللاذقية شمال غرب سوريا شهر سبتمبر الماضي بعد اتخاذها كغطاء من طرف مقاتلات إسرائيلية لضرب أهداف في الأراضي السورية.