المديرية العامة للامن تعلن عن انطلاق مسابقة توظيف أعوان الشرطة

أعلنت المديرية العامة للآمن الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء عن فتح مسابقة توظيف أعوان شرطة ذكور وإناث، وهذا من أجل تعزيز التعداد البشري و تدعيم الجهاز بعناصر تتمتع بالتكوين العصري لأداء مهـامها في تأمين المواطن وحمـاية ممتلكاتـه".

وجاء في بيان لذات المصلحة اليوم أن "هذه العملية التي تأتي تحت شعار ''خدمة المواطن..افتخار واعتزاز.'' تندرج في إطار تطبيق مخطط التوظيف للسنة المالية 2018 .

وأضاف ذات المصدر أنه "يتم إيداع ملفات الترشح لمسابقة التوظيف والتكوين الخاصة برتبة أعوان شرطة ذكور وإناث على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات وأمن الدوائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني موقعها الالكتروني وصفحتيها للتواصل الاجتماعي الفايسبوك والتويتر تحت تصرف المواطنين للاطلاع على شروط المسابقة واستنساخ وطبع استمارة المشاركة وهي:

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