القنوات الناقلة للسهرة الأوروبية
تشهد الملاعب الأوروبية سهرة اليوم تواصل مجريات رابطة أبطال أوروبا، في جولتها الثانية، وفي ما يلي برنامج المواجهات والقنوات الناقلة:
لوكموتيف موسكو - شالك 04
Bein sport MENA 4
Bein sport MENA 12
DAZN 1 Bar
Laliga TV BAR 1
M. Liga de campeones 2
RMC SPORT 2
Sky sport 254 ITA
باريس سان جيرمان - بلغراد
Bein sport MENA 1
Bein sport MENA 11
DAZN 2 BAR
Laliga TV BAR
M. Liga de campeones 1
RMC SPORT 1
Sky sport 252 ITA
Sky sport football ITA
نابولي - ليفربول
Bein sport MENA 5
Bein sport MENA 12
DAZN 2 BAR
Laliga TV BAR 3
M. Liga de campeones 4
RTS Deux
Sky sport 252 ITA
Sky sport uno ITA
توتنهام - برشلونة
Bein sport MENA 1
Bein sport MENA 11
DAZN 1 BAR
Laliga TV BAR
M. Liga de campeones
RMC SPORT 2
Sky sport 254 ITA
Sky sport austria
Sky sport Football
أتليتيكو مدريد - بروج
Bein sport MENA 3
Laliga TV BAR 1
M. Liga de campeones 1
Sky sport 256 ITA
دورتموند - موناكو
Bein sport MENA 7
Laliga TV BAR 4
M. Liga de campeones
RMC SPORT 1
Sky sport 2 germany
Sky sport 255 ITA
بورتو - قلعة سراي
Bein sport MENA 6
M. Liga de campeones
Sky sport 257 ITA
هندوفن - إنتير ميلان
Bein sport MENA 4
Laliga TV BAR 2
M. Liga de camepones 3
Sky sport 253 ITA
Sky sport arena ITA
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