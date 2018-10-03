القنوات الناقلة للسهرة الأوروبية

تشهد الملاعب الأوروبية سهرة اليوم تواصل مجريات رابطة أبطال أوروبا، في جولتها الثانية، وفي ما يلي برنامج المواجهات والقنوات الناقلة:

لوكموتيف موسكو - شالك 04

Bein sport MENA 4

Bein sport MENA 12

DAZN 1 Bar

Laliga TV BAR 1

M. Liga de campeones 2

RMC SPORT 2

Sky sport 254 ITA

باريس سان جيرمان - بلغراد

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

DAZN 2 BAR

Laliga TV BAR

M. Liga de campeones 1

RMC SPORT 1

Sky sport 252 ITA

Sky sport football ITA

نابولي - ليفربول

Bein sport MENA 5

Bein sport MENA 12

DAZN 2 BAR

Laliga TV BAR 3

M. Liga de campeones 4

RTS Deux

Sky sport 252 ITA

Sky sport uno ITA

توتنهام - برشلونة

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

DAZN 1 BAR

Laliga TV BAR

M. Liga de campeones

RMC SPORT 2

Sky sport 254 ITA

Sky sport austria

Sky sport Football

أتليتيكو مدريد - بروج

Bein sport MENA 3

Laliga TV BAR 1

M. Liga de campeones 1

Sky sport 256 ITA

دورتموند - موناكو

Bein sport MENA 7

Laliga TV BAR 4

M. Liga de campeones

RMC SPORT 1

Sky sport 2 germany

Sky sport 255 ITA

بورتو - قلعة سراي

Bein sport MENA 6

M. Liga de campeones

Sky sport 257 ITA

هندوفن - إنتير ميلان

Bein sport MENA 4

Laliga TV BAR 2

M. Liga de camepones 3

Sky sport 253 ITA

Sky sport arena ITA