تونس تطلق خدمة "واي فاي" مجانا في بعض مدنها

شرعت بعض البلديات في تونس بتركيز مناطق للواي فاي المجاني حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الانترنت.

والأمر الذي كان محل تندر من قبل التونسيين عندما وعد بذلك حزب "حركة النهضة" في الانتخابات البلدية التي جرت في تونس منذ أشهر أصبح حقيقياً.

فقد أعلن أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة التونسية أن "قراراً يسمح باستعمال تقنية شبكة الاتصالات اللاسلكية (الواي فاي) في الفضاءات العامة، سيصدر قريباً، بناءً على طلب من البلديات وذلك بعد أن استكملت الوزارة إعداد الإطار الترتيبي الضروري". وأضاف أنه "ستكون للمواطن نقطة أو نقاط في مدينته للولوج إلى الانترنت مجاناً وذلك ضمن حقه في الولوج إلى شبكة الويب حتى وإن لم تتوفر له الإمكانيات".

في المقابل، أعلنت بعض البلديات في تونس مثل بلدية العاصمة وبلدية المروج وبلديات أخرى إنشاءها لهذه الفضاءات التي ستمكّن المواطنين من حق الولوج للشبكة في إطار المساواة في الثقافة الرقمية.