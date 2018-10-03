بالفيديو والصور.. تواصل تهاطل الأمطار يغرق أحياء ويشل حركة الطرقات في سكيكدة

لا تزال الأمطار تسط يغزارة على جل مناطق بالولاية، ما تسبب في شل الحركة بعدة طرق،

حيث شهد الطريقين الوطنيين 44 و 33 أ.ب شبه شلل في الحركة رغم قلة عدد المركبات وذلك بسبب غمر السيول لعدة نقاط منهما،

إلى ذلك عاودت السيول المصحوبة برمال غلق الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلديتي سكيكدة وفلفلة لمدة فاقت الساعة بعد أن غطت الرمال النصف السفلي لسيارة من نوع رونو،

قبل أن تتدخل مصالح الأشغال العمومية وتمكنت من فتح الطريق أمام حركة المرور، الطريق البلدي ” بيسي” ببلدية بني بشير هو كذلك غمرته المياه في عدة نقاط.

كما شهدت عاصمة الولاية تساقط الأمطار بمنسوب وصل إلى حدود الـ60 ملم تعرف شوارع عدة أحياء كبرى منها كمرج الذيب حي الممرات وحي الإخوة ساكر شبه شلل في الحركة خاصة المركبات وحتى ولن لم تتوقف تماما لكنها بطيئة جدا.