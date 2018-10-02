الحكومة تسارع إلى استنفاد احتياطي الصرف

أكثر من 20 ألف مستورد جزائري يعيش "البحبوحة المالية"

في الوقت الذي دقت فيه الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحىى، ناقوس الخطر بعد استنفاد احتياطات صرف الجزائريين التي أصبحت لا تغطي حتى العامين من احتياجات الجزائريين في مجال الواردات، تظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر لا تزال تصنف في قائمة الدول التي تعيش بحبوحة مالية وتستوفي كل التزاماتها المالية، باقتناء أغلبية مشترياتها من الخارج عن طريق الدفع "كاش"، بتسديد أكثر من 60 بالمائة من الواردات نقدا، دون اللجوء إلى قروض من الموردين الأجانب.

وبالاعتماد على هذه الوسيلة من الدفع الفوري، تكون الحكومة قد فضلت اللجوء إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر منذ سنة 2014، وذلك باستنفاد احتياطات صرف الجزائريين التي انهارت إلى 85 مليار دولار، نهاية أوت الماضي، بداعي عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وكشفت آخر أرقام الجمارك للثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، حول وسائل الدفع المعتمدة من طرف الجزائر لتسديد وارداتها، عن أنه تم اقتناء 60.19 بالمائة من احتياجات الجزائريين ووارداتها عن طريق "الكاش"، أي الدفع نقدا، بما تجاوزت قيمته 18 مليار دولار، فيما تم تغطية تكاليف 36.13 بالمائة من المشتريات باللجوء إلى خطوط ائتمان، بما قاربت قيمته 11 مليار دولار.

ويبقى الدفع "كاش" يطغى على تعاملات المستوردين الجزائريين، وهو مؤشر ارتياح مالي لدى هؤلاء عموما، سواء أتعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام، لاسيما وأن كل الشركات الجزائرية تلجأ إلى استيراد المواد الأولية بنسبة 80 بالمائة.

ورغم التراجع المحتشم لفاتورة الواردات خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن عدد المستوردين يبقى هاما بالنظر إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة لكبح فاتورة الواردات، التي تعدت الخطوط الحمراء بما يعادل 60 مليار دولار. ويقدر عدد المستوردين حاليا، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر عليمة، بـ 22829 مستورد، منهم 20931 مستورد من القطاع الخاص.

في السياق نفسه، أكدت أرقام الجمارك أن فاتورة الواردات ستستمر في منحاها التصاعدي، حيث بلغت قيمتها نهاية شهر أوت 30,39 مليار دولار، ما يعني أنها ستتجاوز 42 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بحساب معدل شهري يصل إلى 2,5 مليار دولار.

للتذكير، بلغ العجز التجاري للجزائر 2,05 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، مقابل عجز قدره 8.19 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017، أي بانخفاض قدره 9.74بالمائة، حسب أرقام الجمارك.

وأظهرت الأرقام نفسها أن الصادرات ارتفعت لتبلغ 28.342مليار دولار من جانفي إلى نهاية أوت، مقابل 22.952مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017، ما يمثل زيادة قدرها 5.39 مليار دولار. وبالنسبة للواردات، فقد انخفضت بشكل طفيف لتقدر بـ 30,394 مليار دولار، مقابل 31،142 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 748 مليون دولار، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.40 بالمائة.