إلقاء القبض على 11 إرهابيا بشمال فرنسا

ذكرت تقارير محلية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على 11 شخصا بتهمة دعم منظمات إرهابية شمال فرنسا خلال عملية تم شنها قبل الفجر.

وتستهدف هذه الحملة مقر مركز الزهراء في فرنسا و12 منزلا لأعضاء المركز في منطقة بالقرب من دونكيرك في الساحل الشمالي للبلاد.

وذكرت قناة (فرنسا3 نورد) الإقليمية، نقلا عن المكتب، أن "هذه العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب".وأضافت: "يتم متابعة أنشطة المركز بشكل خاص، ويقدم قادته دعما واضحا لعدد من المنظمات الإرهابية والحركات التي تعارض أفكارها قيم البلاد."

وأصبحت فرنسا هدفا كبيرا للهجمات الإرهابية بعد عملياتها العسكرية التي شنتها في سوريا والعراق ومنطقة الساحل.

وعكرت موجة الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" الهدوء عدة مرات في البلاد، حيث وقع أحد أكثر الهجمات الدموية في باريس، وأسفرت سلسلة من الهجمات عن وقوع 130 ضحية في نوفمبر 2015.وفي أكتوبر 2017، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون لمكافحة الإرهاب، والذي قال الرئيس إنه مهم لتعزيز الأمن بهدف مكافحة الإرهاب. ويشمل مشروع القانون تحويل قوانين أمنية للطوارئ إلى قانون عادي يعطي للشرطة قوة أكبر للبحث عن المشبوهين واعتقالهم بدون موافقة المحكمة.