مفاوضات جديدة بين الجزائر والولايات المتحدة حول اتفاق التجارة والاستثمار

تعقد كل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء بواشنطن، الدورة السادسة للمفاوضات الجزائرية-الأمريكية حول الاتفاق الإطار الخاص بالتجارة والاستثمار (تيفا).

وسيتطرق جدول أعمال اجتماع اليوم إلى بحث عديد الملفات المرتبطة بالتجارة وولوج الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية ومناخ الأعمال.

كما سيتناول هذا الاجتماع خارطة الطريق في مجال التجارة والاستثمار والتي تخص خمسة قطاعات أساسية وهي الصناعة والطاقة والفلاحة والتجارة والسياحة.

وسيجري المحادثات من الجانب الجزائري، وفد مكون من عدة قطاعات، يقوده الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عوماري، في حين ستمثل الولايات المتحدة من قبل مسؤولين من مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية، وهو الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية الأمريكية المكلفة بالسياسة التجارية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

ويهدف الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار الذي وقع عليه البلدان في 2001، إلى إقامة حوار اقتصادي سنوي وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة بين مؤسسات البلدين.

وفي 2016، أصبحت الجزائر مرشحة من جديد للنظام التفضيلي المعمم الأمريكي، وهو آلية تسهل على البلدان المستفيدة منه ولوج منتوجاتها للسوق الأمريكية والاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.

ويخص هذا النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة في عام 2004، المنتوجات المصنعة والمنتوجات نصف المصنعة وبعض المنتجات الفلاحية والصيد البحري والصناعة التقليدية.

غير أن عدد قليل جدا من المنتوجات الجزائرية قد دخلت السوق الأمريكية وفق هذا النظام التعريفي التفضيلي.