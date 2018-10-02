بالفيديو.. عطال يفتخر بإهانته لنيمار وديابي !!

أبدى النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال إفتخاره بالأداء الذي قدمه ضد باريس سان جيرمان يوم السبت في الدوري الفرنسي.وكان خريج مدرسة بارادو قد راوغ ثنائي البياسجي ديابي والنجم البرازيلي نيمار داسيلفا بطريقة رائعة في مباراة الفريقين لكن توزيعته أبعدها تياغو سيلفا.

ونشر أمسية اليوم الثلاثاء عطال فيديو المراوغة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” في تعبير صريح على إفتخاره بأدائه.