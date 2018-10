جماهير السيتي تنتفض ضد غوارديولا بسبب محرز

شهد موقع التويتر أثناء المباراة التي جمعت مانشستر سيتي و هوفنهايم في دوري أبطال آوروبا تعليقات سلبية حول غوارديولا

و كان غياب رياض محرز عن التشكيلة الاساسية لسيتزن أمر غريب بالنسبة للجماهير و خاصة أن اللاعب يبذال جهد كبير للظفر بمكانة اساسية

بينما اقحم غوارديولا اللاعب الانجليزي رحيم سترلينغ الذي قدم مستوى باهت جدا أمام النادي الالماني هوفنهايم

بينما تمكن رياض محرز وزميله بيرناندو سيلفا من التغيير مجريات اللقاء و تسجل هدف الثاني لسيتي نتيجة الضغط العالي و الفعالية

” محرز غير اللقاء , هو فعال على سترلينغ “

“محرز لاعب رائع من الممكن أن يبدأ كأساسي أفضل من سترلينغ”

mahrez is such a brilliant sub to have. probably should be starting ahead of sterling.