شاهد هدف اسحاق بلفوضيل في مرمى مانشستر سيتي

سجل مهاجم ​نادي هوفنهايم الالماني​ الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل هدف التقدم لفريقه في مرمى ​مانشستر سيتي​ بطل انكلترا في الثانية 44 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ​دور المجموعات​ بدوري أبطال ​أوروبا​. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن هدف بلفوضيل أصبح أسرع هدف يسكن شباك فريق إنكليزي في دوري الأبطال منذ هدف ستيفان شعراوي بمرمى تشيلسي في ​تشرين الاول 2017​ الذي أحرزه في الثانية 39. يذكر ان ​مان سيتي​ استطاع تعديل النتيجة عبر اللاعب الارجنتيني سيرجيو ​اغويرو​ وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1 - 1