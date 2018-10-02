شاهد هدف اسحاق بلفوضيل في مرمى مانشستر سيتي
سجل مهاجم نادي هوفنهايم الالماني الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل هدف التقدم لفريقه في مرمى مانشستر سيتي بطل انكلترا في الثانية 44 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن هدف بلفوضيل أصبح أسرع هدف يسكن شباك فريق إنكليزي في دوري الأبطال منذ هدف ستيفان شعراوي بمرمى تشيلسي في تشرين الاول 2017 الذي أحرزه في الثانية 39. يذكر ان مان سيتي استطاع تعديل النتيجة عبر اللاعب الارجنتيني سيرجيو اغويرو وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1 - 1
شاركنا رأيك