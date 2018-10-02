فيديو: رياض محرز يبدع وساني يضيع مالا يضيع

تألق الدولي الجزائري رياض محرز في الدقائق القليلة التي لعبها مع ناديه مانشيستر سيتي الانجليزي ضد هوفنهايم الالماني

حيث ومنذ دخوله كان وراء اخطر الفرص وكان يساعد زملائه دفاعيا ورغم كل هذا بدخله غوارديولا في الشوط الثاني

بذكر ان موتطنه بلفوضيل سجل هدف ناديه هوفنهايم في الدقبقة الاولى من عمر المباراة بعد انفراد مع الحارس

بالفيدبو تمريرة رياض محرز الى الدولي الاماني ليرو ساني الذي ضيع فرصة هدف بعد هجمة محرز الرائعة