بن مسعود يرافع حول قطاع السياحة بالجزائر في اجتماع وزراء السياحة الأفارقة بكينيا

حل وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، بكينيا للمشاركة في الدورة الأولى للجنة الفرعية لمجلس وزراء افريقيا المتخصصة في السياحة،

حيث تهدف هذه الدورة الى معالجة التحديات التي تواجه صناعة السياحة في افريقيا بهدف وضع استراتيجيات ملائمة تتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي آفاق 2063

وكذا استعراض مدى تنفيذ خطة “لومي” للسياحة لعام 2017، لتحديد الإنجازات والتحديات ورسم خريطة الطريق نحو تحقيق الأهداف المشتركة،

فيما استعرض الوزير خلال الاشغال مساعي السلطات الجزائرية في تجسيد وتعزيز برامج الاتحاد الإفريقي.