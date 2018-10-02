إنهاء مهام لـ 3 مدراء بقطاع الصحة في سيدي بلعباس

بعد سلسلة من الفضائح التي عاشها قطاع الصحة مؤخرا بسيدي بلعباس وخصوصا بعد فضيحة التي خرجت بها النهار حول استبدال الجثث بمستشفى دحماني سليمان وغيرها من الشبوهات في تبديد مال العام.

وزارة الصحة تضرب بيد من حديد في قطاع الصحة بسيدي بلعباس بإنهاء مهام 3 مدراء بالقطاع.

وتبعا لتعيين الوزاري تم تنصيب نغاز عبد الواحد كمدير للمؤسسة الاستشفائية دحماني سليمان خلفا لعرباوي نور الدين.

وتم تعيين جليخ صبرينة كمديرة لمستشفى الولادة بحي سيدي ياسين خلفا جلول نجوة كما تم اقالة مدير مركز مكافحة السرطان. للتذكير فان لجنة وزارية موفدة من وزارة الصحة كانت قد باشر تحقيقا حول الوضعية المزرية لقطاع الصحة بالولاية.