عودة دي بروين تزيد الضغط على محرز !!

عاد النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لتدريبات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الإثنين بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

وتزيد عودة النجم البلجيكي الضغط على لاعب المنتخب الوطني رياض محرز خاصة وأن الأخير يجد صعوبة كبيرة في ضمان مكان أساسية.

ويُعتبر دي بروين المُدلل رقم 1 للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي كثيرا ما مدحه وكان الموسم الماضي اللاعب الأكثر مشاركة في تشكيلة السيتيزن.

وسيجد نجم الخضر نفسه في منافسة أشد بعد عودة دي بروين خاصة في ظل وجود ساني بيرناردو سيلفا، ستيرلينغ ودافيد سيلفا.