جمعية أولياء التلاميذ تحذر من توسع ظاهرة الضرب في المدارس

رغم إقرار وزارة التربية، لجملة من الإجراءات العقابية ضد الأساتذة الذين يتورطون في ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ، والتي تصل إلى الطرد النهائي من مهنة التدريس، استمر مسلسل ظهور عدد كبير من حالات الاعتداء على الأطفال في طور الابتدائي والمتوسط من قبل أساتذة يمارسون الضرب بشكل غير مبالغ فيه.

في هذا الصدد أوضح رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد اليوم الثلاثاء في اتصال مع سبق برس أن عدد حالات العنف المسجلة منذ بداية الموسم الدراسي هي أربعة حالات مرجحا أن تكون أكبر بكثير بسبب عدم تقديم الأولياء شكوى ضد المعلمين مخافة الانتقام من أولادهم أو من أو من أجل التستر عليهم.

وقال أحمد خالد إنه يتم العمل في المرحلة الحالية مع الوزارة الوصية على في إطار لجنة مشتركة من أجل وضع إستراتجية وطنية لمحاربة العنف في المدارس التي كانت مبرمجة في الشهر المنصرم و تم تأجيلها بسبب الارتباطات الكبيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.

وفي سؤال له حول الطرق التي يتم حل بها هذا النوع من المشاكل فأكد أن معظمها تحل على مستوى المحاكم التي يلجئ أليها الأولياء من أجل صون حق أولادهم، قائلا: قاضي محكمة الأحداث في العادة يكون حكمه في مثل هذه القضايا إما بالتوقيف التحفظي، تغير المدرسة للأستاذ، والطرد عن طريق المجلس التأديبي.

من جهة أخرى أكد محدثنا أن الموسم الدراسي المنصرم سجل فيه أكثر 2000 حالة عنف، مطالبا بضرورة إخضاع الأساتذة إلى برامج تدريبة تربوية وأخلاقية لتمنع ممارسة العنف ضد التلاميذ.