تقرير تلفزيوني مميز عن ابتزاز ترامب للسعودية

نشرت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء الاثنين، تقريراً مثيراً للإعلامي السوداني فوزي بشرى، تحدث فيه عن مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ابتزاز السعودية”.

وقال فوزي بشرى، إن ترامب يمارس سياسة “ادفع بالتي هي أحسن” مع السعودية.

واستذكر التقرير نشاط ترامب في تلفزيون الواقع، واهتمامه بحلبات المصاعة، قائلاً إنه “نقل معه منطق حلبة المصارعة والربح والخسارة” بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

ووصف فوزي بشرى ترامب بأنه “حلّاب عظيم، وحلاق أيضاً”.

وواصل متحدثاً عن نظرة الأخير تجاه السعودية: “هم أصدقاؤه ما دفعوا بسخاء، وهو لا يحب قليل المال، وفيه شيء من الكابوي”.

وعرض التقرير مشاهد وضع ترامب لوحة في وجه ولي العهد محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير لواشنطن، وشرحه لكمية الاستفادة الأمريكية من السعودية بالأرقام.

ووصف المشهد بالقول: “تقزمت صورة رجل الدولة المرتجاة (بن سلمان) لتصبح محض حضور لزبون”.

وجاء تقرير الجزيرة بعد تصريحات ترامب المثيرة التي حذر فيها السعودية من أنها لن تنعم بالأمن دون الحماية الأمريكية، ودون أن تدفع أموالاً أكثر لواشنطن.