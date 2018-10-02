إنتاج مليون و200 ألف قنطار من البطاطس بالجلفة

حققت ولاية الجلفة منتوجا من البطاطس فاق مليون و265 ألف قنطار برسم الموسم الفلاحي (2018/2017)، مقابل 721 ألف قنطار تم جنيها الموسم الفارط، حسب ما علم ،الإثنين، من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وأضاف المصدر أن المساحة المغروسة هي الأخرى عرفت توسعا ملحوظا حيث قفزت إلى 3782 هكتار بزيادة معتبرة عن الموسم الفارط التي كانت في حدود 2700 هكتار، أي بزيادة قدرت بـ 782 هكتار.

ويتمركز غرس البطاطس -التي توجه لها كثير من فلاحي الولاية في ظل احتكاكهم بفلاحين وافدين من عدة ولايات مجاورة معروفة بهذه الشعبة- عبر عدد من المناطق الفلاحية المتواجدة بإقليم بلديتي حد الصحاري والبيرين اللتين تتواجد بها مساحات واسعة في غرس البطاطس بأصنافها واختلاف مواسم محاصيلها.

الجدير بالذكر، يعرف إنتاج الهكتار الواحد من البطاطس تطوّرا ملحوظا في ظل معرفة الفلاحين لهذا النوع من الغراسة، حيث ارتفع المردود من 132 قنطار في الهكتار إلى ما يقارب الضعف بنحو 240 قنطار في الهكتار، استنادا لذات المصادر.