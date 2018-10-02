بن غبريت تعلن عن تاريخ التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، عن فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية لسنة 2018/2019.
وحسب تغريدة لوزيرة التربية، فإن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر.
حيث يكون التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا على موقع bac.onec.dz.
بينما التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط على bem.onec.dz.
أما التسجيل في امتحان نهاية التعليم الإبتدائي على cinq.onec.dz.
فتح التسجيلات لمترشحي #الإمتحانات_المدرسية الوطنية 2019/2018 من15أكتوبر إلى15 نوفمبر2018 بالنسبة لـ:— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) 2 octobre 2018
-إمتحان شهادة #البكالوريا على https://t.co/L1lo684fKD
-إمتحان شهادة #التعليم_المتوسط على https://t.co/DoUnw2lwVX
-إمتحان #نهاية_مرحلة_التعليم_الابتدائي على https://t.co/Lc7UCRrPxo
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