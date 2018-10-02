بن غبريت تعلن عن تاريخ التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، عن فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية لسنة 2018/2019.

وحسب تغريدة لوزيرة التربية، فإن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر.

حيث يكون التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا على موقع bac.onec.dz.

بينما التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط على bem.onec.dz.

أما التسجيل في امتحان نهاية التعليم الإبتدائي على cinq.onec.dz.