علي حداد : “الجزائر تملك 20 بالمائة من الإحتياط العالمي للأتربة النادرة”



قال علي حداد في مقال نشر يوم الثلاثاء 2 أكتوبر في صحيفة ” Les Echos” الاقتصادية الفرنسية، إن “الجزائر تحتوي على 20٪ من احتياطي العالم من الأتربة النادرة “.

وفي سياق حديثه عن أهمية السوق الجزائرية، أكد رئيس منتدى رجال الاعمال (الأفسيو) علي حديد، أن هذه الأتربة النادرة هي “مجموعة من المعادن التي يتم البحث عن خصائصها بشكل كبير في العديد من التطبيقات المتقدمة، على اعتبار انها الأساس لصناعة التكنولوجيا العالية”.

علي حداد ، الذي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بحوالي 3.5٪ في عام 2018 ، يعتقد أن “هذا الاتجاه يجب أن يكون أكثر وضوحًا في عام 2019″. حيث يؤكد في ذات المقال ” يجب أن نرى أول نتائج “التحول” الذي تم إجراؤه قبل بضع سنوات من بيان مشترك بين الشركات والسلطات الجزائرية”، مشيرا أن استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر لم يعد من الممكن أن يستند إلى الموارد الطبيعية فقط ، ولكن على العمل والإبداع لدى الجزائريين و قدراتهم .

وحسب رئيس الأفسيو، فإن ” تراجع أسعار النفط أدى إلى تسريع الإصلاحات وتعزيز القطاع الخاص. وفي الوقت الذي دافع فيه عن قاعدة الـ49٪، والتي “تم تعديلها لدى بعض القطاعات والسماح “، مضيفا أن “العديد من الشركاء الدوليين الموجودين في الجزائر أكدوا أن هذه القاعدة لا تعوق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مستمرة في الاستثمار وتطوير المشاريع في البلاد. والدليل على اهتمام المستثمرين بالسوق الجزائرية حسب حداد، إنشاء “أكثر من 16000 شركة كثمار للشراكات عام 2016، بزيادة تقدر بـ 4.7٪ مقارنة بعام 2015”.

وواصل علي حداد مقالته قائلاً إن “جميع الشركات في الجزائر التي تستثمر في الجزائر، حققت نجاحا سريعا وذلك راجع لسبب واحد: أنهم قرروا الاستقرار “.