مبولحي لاعب الشهر في الدوري السعودي

توج الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء اختيار مبولحي بعد تصويت لجنة فنية على مردوده في جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الماضية.

وتتكون اللجنة الفنية من خبرات سعودية وعربية، هي: خالد بيومي، عبد العزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، عبد اللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد، وتركي السلطان منسقا للجنة.

ومن المنتظر أن يحافظ مبولحي على مكانته الأساسية في حراسة مرمى "الخضر" خلال المواجهة المزدوجة ضد البنين هذا الشهر في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

من جهته حصل التقني البرتغالي جورجي خيسوس مدرب فريق الهلال على جائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر.