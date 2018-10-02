بلدية الجزائر الوسطى تضع أرقاما استعجالية بسبب الاضطرابات الجوية

وجهت بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الثلاثاء، نداء لمواطني البلدية لتوخي الحيطة والحذر بعد النشرية الخاصة التي أصدرها ديوان الأرصاد الجوية.

هذا ودعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش عبر صفحته على “الفايسبوك”،المواطنين إلى عدم رمي الحطام.

والأشياء الثقيلة التي تعرقل مجرى المياه في البالوعات.

كما وضع بطاش أرقام الهواتف تحت تصرف المواطنين في حال وقوع أي حالة من الطوارئ.

023508125

0660566055

0660566063

للإشارة، حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على الولايات الوسطى والشرقية إلى غاية يوم الأربعاء.