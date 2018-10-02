إدارة فايسبوك تغلق صفحة amir dz

أغلقت إدارة موقع فايسبوك صفحة amir dz بسبب شكاوى تقدم بها المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني.

وقال رحماني في تغريدة له بموقع توتير إنه تلقى مراسلات من فايسبوك تؤكد حذف الصفحة التي يديرها أمير بوخرص بعد شكوى تخص الإساءات المتكررة التي تعرض لها ولشرف عائلته وللمؤسسة.