إدارة فايسبوك تغلق صفحة amir dz
أغلقت إدارة موقع فايسبوك صفحة amir dz بسبب شكاوى تقدم بها المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني.
وقال رحماني في تغريدة له بموقع توتير إنه تلقى مراسلات من فايسبوك تؤكد حذف الصفحة التي يديرها أمير بوخرص بعد شكوى تخص الإساءات المتكررة التي تعرض لها ولشرف عائلته وللمؤسسة.
تم إغلاق صفحة الخائن لدينه ووطنه المدعو أمير بوخرص #amir_dz بعد شكاوى رسمية رفعتها شخصيا لدى إدارة فايسبوك بسبب الإساءات المتكررة لي ولشرف عائلتي ولمؤسسة #النهار وقد تلقيت فجرا مراسلات من فايسبوك تؤكد لي أنه جرى حذف الصفحة. حرية التعبير نعم لكن التطاول على الرجال ممنوع?? pic.twitter.com/T0VQja1Tei— Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) 2 octobre 2018
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