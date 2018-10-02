أويحيى وثلاثة وزراء يتوجهون للبرتغال

يتوجه غدا الأربعاء الوزير الأول أحمد أويحيى إلى لشبونة، حيث يترأس مناصفة مع نظيره البرتغالي أونطونيو لويس سانتوس دا كوستا ، الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين.

وأوضح بيان للوزارة الأولى اليوم الثلاثاء أن هذه الزيارة جاءت بطلب من الوزير الاول البرتغالي أونطونيو لويس سانتوس دا كوستا.

وسيكون الوزير الأول مرفوقا بوفد يضم عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، ونور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم وعبد الغاني زعلان، وزير الأشغال العمومية و النقل.