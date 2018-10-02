نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب بيان للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي:الطارف عنابة سكيكدة جيجل بجاية سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.

وأضاف ذات البيان، أن كميات الأمطار المتوقعة قد تتعدى60ملم بشرق البلاد، وأن استمرار تساقط الأمطار متوقع إلى غاية الأربعاء23سا ليلا.