مساهل يدخل على خط الصراع في البرلمان

وجهت وزارة الشؤون الخارجية مراسلة إلى سفارة اليابان تطلب فيها منهم تأجيل نشاط مبرمج في المجلس الشعبي الوطني.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – اليابانية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع “سبق برس” إن ممثلا عن سفارة اليابان أبلغته بتأجيل اللقاء المبرمج على الساعة 11 صباحا في الغرفة السفلة، بطلب من وزارة الخارجية.

ورجح بن خلاف أن تكون وزارة الشؤون الخارجية عممت المراسلة على كل السفارات المعتمدة بالجزائر، في إطار الصراع الذي يعرفه المجلس الشعبي الوطني ومطالبة أحزاب الموالاة باستقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وتكون وزارة الشؤون الخارجية قد سايرت القرار الذي اتخذته 5 كتل برلمانية تمثل أحزاب الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا ومعهم كتلة الأحرار، الذي أعلنوا تجميد عمل نشاطاهم في المجلس إلى غاية إستقالة بوحجة.