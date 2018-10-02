مدير الأشغال العمومية بالجزائر: “المواطن هو المتسبب في الفيضانات”..فيديو

كشف مدير الأشغال العمومية بالجزائر العاصمة، عبد الرحمان رحماني، أن السبب الرئيسي لغلق الطرقات والأنفاق جراء الأمطار الغزيرة التي عرفتها العاصمة، أمس الإثنين، مردها الحجارة والأتربة المرمية.

وأوضح رحماني في إتصال هاتفي لقناة النهار، أن النفايات التي يرميها بعض المواطنين تشكل سببا رئيسيا في إنسداد البالوعات، وهو ما يسفر عن حدوث فيضانات أثناء تساقط الأمطار.

ودعا ذات المتحدث، جميع المواطنين لتحمل كافة المسؤولية في نظافة البالوعات والمجاري المائية عن طريق تفادي رمي الأوساخ فيها.