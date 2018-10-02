الرئيس الغيني : " فرنسا سبب تخلفنا "

حمل الرئيس الغيني الفا كوندي فرنسا جزاءا كبيرا من مسؤولية تخلف بلاده

و قال كوندي في حوار مع وسائل إعلام فرنسية بالذي يتزامن مع إحتفلات بلاده بالذكرى الستين لإستقلالها من فرنسا "على الفرنسيين ان يعرفوا انه إذا كان لرؤساء الغينيين السابقين المسؤولية في تخلف غينيا فإن النظام الفرنسي يتحمل المسؤولية كذلك " .

موصحا بقوله انه 'عندما أخذنا استقلالنا في عام 1958 ، غادرت جميع الكوادر الفرنسية بين عشية وضحاها ، بقيت غينيا بدون كوادر. لقد ارادوا القضاء على شعب غينيا اقتصاديا '.

و اضاف كوندي" لقد تطلب الأمر انيتدخل الاتحاد السوفياتي والصين لانقاذ غينيابعد إختفاء الفرنسيين كنا بلا إطارات لتسيير البلد".

يذكر ان غينيا اصبحت أول بلد جنوب الصحراء الكبرى يتحصل على سيادته من فرنسا ، بعد أن صوّت شعبه لصالح الإستقلال في إستفتاءاقترحه الجنرال ديغول بتاريخ .28 سبتمبر 1958