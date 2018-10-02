أمن البيض يحجز ما يزيد عن القنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البيض، من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، واللحوم البيضاء الفاسدة، في عمليتين متفرقتين، حسب بيان لذات المصالح، اليوم الثلاثاء.

العملية الأولى تمثلت في ضبط مصالح أمن دائرة بوقطب بذات الولاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية المقدرة بـ 1081 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

مع توقيف الشخص المتورط البالغ من العمر33 سنة، والذي ينحدر من ولاية مجاورة، يضيف المصدر.

بعد إستكمال التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب أين أودع الحبس .

في حين كانت العملية الثانية، بعاصمة الولاية أين تمكنت مصالح الأمن من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

قدرت بـ 250 كلغ من الديك الرومي والدجاج المذبوح، على مستوى السوق الأسبوعي للخضر والفواكه.

وتم توجيهها للإتلاف على مستوى مركز الردم التقنين وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض .