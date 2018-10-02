قايد صالح يشرف على التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية “عاصفة 2018”

أشرف اليوم الفريق أحمد ڤايد صالح على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية “عاصفة 2018”.

بميدان الرمي للقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس، حيث تابع جميع محطات تنفيذ المرحلة من التمرين، بموضوع”المجموعة الفرعية التكتيكية الثانية،في الهجوم من الحركة”.

والذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي شمال ـ شرق إن أمناس.

ووحدات جوية من طائرات ومروحيات تقدمتها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا.

أين تم تسجيل احترافية عالية للإطارات الميدانية في مجال التحليل والتركيب وإيجاد الحلول الملائمة وفي الوقت المناسب.

للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة، والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات ومختلف منظومات الأسلحة.