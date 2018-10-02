إمكانية تمديد عقود الغاز مع المغرب

أفاد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، أمس الإثنين، عن إمكانية تمديد عقود تصدير الغاز من الجزائر إلى المغرب، حسبما جاء في موقع المغرب اليوم

وبعد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش، قال قيطوني إن المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد، وأبلغ ذات المتحدث الصحفيين أنه تم مناقشة إمدادات الغاز والكهرباء، بينما لم يدل رباح بتعليق للصحافيين بعد الاجتماع الذي عُقد على هامش مؤتمر عربي للطاقة.

وفي عام 2011، وقع المغرب عقدا مدته عشر سنوات مع شركة "سوناطراك" لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا، في حين ثارت الشكوك حول تجديد العقد.