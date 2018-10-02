تراجع فاتورة المنتجات الغذائية

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، باستثناء واردات الحبوب و مستخلصات الزيوت.

و أفادت مصالح الجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين، أن الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية بلغت 5.849 مليار دولار بين جانفي ونهاية أوت مقابل 5.901 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017، بتراجع قدر بـ 7 مليون دولار أي 0,12 - % ، حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك.

ومن مجموع واردات المواد الغذائية 5,894 مليار دولار، سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية السبعة: الحبوب، الحليب، مستخلصات زيتية و مستخلصات مستخرجة من زيت الصويا، السكر و السكاكر، البن والشاي، البقول الجافة و اللحوم، ارتفاعا طفيفا قدر بـ 1.22 %، لتقدر بـ 4.752 مليار دولار مقابل 4.695 مليار دولار.