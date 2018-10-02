إطلاق منظومة معلوماتية عن بعد لتسيير النفايات بالجزائر

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كمال ومان عن إطلاق منظومة معلومات إلكترونية لتسيير النفايات قبل نهاية السنة الجارية بعد تطوير بنك المعلومات المتعلق بتخزين حجم إنتاج النفايات المجمعة بكل بلديات الوطن ونوعيتها بغية تقديم مؤشرات للمستثمرين لتسهيل نشاطهم وتشجيع المتعاملين الخواص للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ودعمه.

وذكر كمال ومان خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم أن الجزائر تضيع فرصة تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية لوحدها و المتمثلة في المغلفات و المعلبات والتي تمثل 32 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية فيما تمثل النفايات العضوية نسبة 54 بالمائة وهي قابلة للاسترجاع كأسمدة لاستصلاح الأراضي الفلاحية.

وأضاف أن نشاط إعادة تدوير و تثمين النفايات أصبح اليوم نشاطا اقتصاديا مربحا و خلاقا للثروة و لمناصب الشغل في كل بلدان العالم مشددا على دور البلديات في إعداد مخططات لتسيير النفايات المنزلية ما من شأنه الدفع بالاستثمار المحلي في هذا المجال .

وأبرز ذات المتحدث أن المغلفات و المعلبات البلاستيكية و التي تمثل 17 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية تسمح لوحدها بخلق نشاطات مثمرة ، فالاستثمار في رسكلة قارورة ماء واحدة حسب المتدخل يوفر 7 آلاف منصب شغل مباشر علاوة على تقليص فاتورة استيراد مادة البلاستيك الأولية و تقليص استغلال المواد الطبيعية و الانخراط في الثقافة العالمية لحماية البيئة و تثمين النفايات .