نشرية جديدة : أمطار جد غزيرة بوسط وشرق الجزائر الى غاية ليلة الاربعاء

: أصدر الديوان الوطني للأصاد الجوية نشرية خاصة جديدة، تحذر من أمطار تكون غزيرة تفوق ال 60 ملم، اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018.الولايات المعنية: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سطيف، برج بو عريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

صلاحية هذه النشرة من هذا اليوم إلى غاية يوم الغد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 على الساعة 23 سا ليلا.

كما يسجل الديوان أمطار قوية كذلك تفوق ال 30 ملم على الولايات التالية: بومرداس، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية والبويرة.

صلاحية هذه النشرة من نهار الغد الأربعاء من الساعة 03 صباحا إلى غاية الساعة 23 سا من نفس اليوم.