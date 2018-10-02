أويحي يترأس اجتماعا رفيع المستوى بالبرتغال

سيحل غدا الأربعاء الوزير الأول أحمد اويحي بلشبونة البرتغالية، أين سيترأس مع نظيره البرتغالي الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين، بحسب ما كشفه عنه اليوم بيان للوزارة الأولى

وجاء في البيان أنه "بدعوة من السيد أونطونيو لويس سانتوس دا كوستا، الوزير الأول البرتغالي، يتوجه السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، غدا 3 أكتوبر، إلى لشبونة، أين سيترأس مناصفة مع نظيره البرتغالي، الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين".

وأشار ذات المصدر انه "خلال هذه الزيارة، يكون الوزير الأول مرفوقا بوفد يضم السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية و السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و السيد عبد الغاني زعلان، وزير الأشغال العمومية و النقل".