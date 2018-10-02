بلماضي يفاجئ الجميع و يُعيد خليفة محرز في انجلترا
أكدت قناة الهداف الجزائرية يوم امس في حصة بالمكشوف و عبر مصادرها بأن بلماضي قد استدعي اللاعب سعيد بن رحمة
و ينشط صاحب الفنيات العالية و الذي يصنع الحدث في الدوري الأنجليوية الدرجة الأول سعيد بن رحمة مع نادي برينتفورد و أصبح نجم النادي في ظرف وجيز
كما لعب النجم الجزائري سعيد بن رحمة مع المنتخب الوطني سابقا الذي استعدعاه التقني الفرنسي ‘كريستيان غوركوف”
و من المؤكد أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعلن على القائمة الموسعة نهاية الأسبوع
Lovely touch from @Benrahma2 during yesterday's match pic.twitter.com/FDIKGkPJgt— GriffinParkGrapevine (@bfcgpg) 30 septembre 2018
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