بلماضي يفاجئ الجميع و يُعيد خليفة محرز في انجلترا

أكدت قناة الهداف الجزائرية يوم امس في حصة بالمكشوف و عبر مصادرها بأن بلماضي قد استدعي اللاعب سعيد بن رحمة

و ينشط صاحب الفنيات العالية و الذي يصنع الحدث في الدوري الأنجليوية الدرجة الأول سعيد بن رحمة مع نادي برينتفورد و أصبح نجم النادي في ظرف وجيز

كما لعب النجم الجزائري سعيد بن رحمة مع المنتخب الوطني سابقا الذي استعدعاه التقني الفرنسي ‘كريستيان غوركوف”

و من المؤكد أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعلن على القائمة الموسعة نهاية الأسبوع