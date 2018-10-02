الجيش يدمر 6 مخابئ للإرهابيين ببومرداس

أفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 أكتوبر 2018، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست/ن.ع.6، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف المصدر أنه "وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من غليزان/ن.ع.2 وبرج بوعريريج/ن.ع.5 وبشار/ن.ع.3 والوادي/ن.ع.4، سبعة (07) تجار مخدرات ضبطت لديهم (55,6) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1030) قرص مهلوس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وتبسة/ن.ع.5، شخصين (02) بحوزتهما بندقيتي (02) صيد و(03) مسدسات كهربائية".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من الشلف/ن.ع.1 والقالة/ن.ع.5 ووهران وعين تيموشنت/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ (89) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (31) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح/ن.ع.6.