برميل النفط يتجاوز عتبة 85 دولار

عرفت أسعار النفط ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الجاري، إلى أن سجلت أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، أمس الاثنين 1 أكتوبر، في نيويورك.

وارتفع خام القياس العالمي 2.19 دولار عند التسوية إلى 84.98 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 85.45 دولار، وزاد الخام الأمريكي الخفيف بنحو 3% عند التسوية إلى 75.3 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت القياسي للنفط في الجزائر ليتجاوز مستويات الـ 85 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.