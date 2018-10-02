فيديو: غلق محطة ميترو الحراش بسبب امتلائها بمياه الأمطار!

تم إغلاق محطة الحراش مساء الاثنين بسبب تسرب المياه على مستوى المحطة جراء تساقط الأمطار التي سجلت في العاصمة.

وأوضح بيان لمؤسسة "أر أ تي بي الجزائر" أن إغلاق المحطة كان ضروريا من اجل ضمان تدخل فرق الصيانة في أحسن الظروف حيث تم انقطاع جزئي لحركة الميترو من الساعة التاسعة مساء (21 سا) الى غاية الساعة الحادية عشر (11 سا) بين محطتي الحراش وباش جراح.

وأضاف البيان أن فرق "أر أ تي بي الجزائر" وبالتعاون مع مؤسسة ميترو الجزائر يسهرون على تنفيذ الإجراءات الخاصة لمثل هذه الأوضاع .