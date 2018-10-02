وفاق سطيف في مواجهة الأهلي المصري لخطف ورقة النهائي

يلتقى وفاق سطيف عشية اليوم مع الأهلى المصري، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها بإستاد السلام،بالقاهرة على الساعة الثامنة مساءا.

جاء تأهل الأهلى على حساب حوريا كوناكرى بطل غينيا، بعد تعادلهما فى الذهاب سلبيا، والفوز فى إستاد السلام برباعية نظيفة.

وجاء تأهل وفاق سطيف على حساب حامل اللقب الوداد البيضاوى بطل المغرب، بالفوز فى سطيف بهدف دون رد، والتعادل فى الدار البيضاء سلبيا.

يدير المباراة، طاقم تحكيم أثيوبى بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري، ومعهم السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة ، والليبي على جيلاني منسقا.

مواجهة اليوم هى الرابعة بين الفريقين أفريقيا، حيث ألتقيا لأول مرة قبل “3” عقود، فى نفس الدور.

فاز وفاق سطيف بملعبه فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ونجح الأهلى فى تعويض الفارق بإستاد القاهرة بهدفين سجلهما علاء ميهوب من ضربة جزاء، وربيع ياسين.

قبل أن يحرم الوفاق الأهلى من الوصول السابع على التوالى لنهائى بطولة أفريقيا، بركلات الترجيح، بعد أن أهدر محمد عبدالجليل، ومحمود صالح ركلتى ترجيح.

والمواحهة الثالثة كانت فى سوبر أفريقيا “2015” بسطيف، تقدم عبدالمالك زياية فى الدقيقة “71”، وتعادل عماد متعب فى الدقيقة “95”.

حسم وفاق سطيف اللقب بركلات الترجيح “6-5″، بعد أن أطاح باسم على بركلة الترجبح الأخير، ليحرم سطيف الأهلى من تحقيق اللقب الثالث على التوالى.