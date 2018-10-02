نفوق غامض للأسماك بسد زردازة

يشهد سد زردازة، الواقع جنوب ولاية سكيكدة، منذ الأحد، ظاهرة غريبة، تتمثل في نفوق الأسماك، حيث طفا ما يزيد عن 100 سمكة على سطح مياه السد، التي يتراوح طول الواحدة منها ما بين 10 إلى 15 سم.

وتفاجأ السكان بالعثور على الأسماك نافقة على سطح السد، مما أثار استغرابهم، خصوصا في ظل انعدام تفسير للأسباب الحقيقية للظاهرة، في انتظار نتائج التحاليل، في حين رأى مهتمون بالموضوع أن الظاهرة مردها فترة التبويض التي تمر بها الأسماك، والتي تندفع فيها غريزيا باتجاه الأعلى، ما يؤدي إلى اختناقها بفعل العوالق التي تصادفها في صعودها.

علما أنه جرى إرسال لجنة تحقيق في الحادثة مكونة من مختلف المديريات المعنية منها الري، والبيئة، والحماية المدنية، والصيد البحري لمعرفة سبب الحادثة.