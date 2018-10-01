تخفيضات الخريف لدى إل جي احصلوا على أكثر ما يمكن من المنتجات... والهدايا

حدّدت إل جي إلكترونيكس الجزائر الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر كموعد لانطلاق تخفيضاتها لموسم الخريف وذلك في مختلف قاعات العرض التابعة لها.

خلال شهر كامل، وعلى امتداد تخفيضات الخريف، سيكون هواة التكنولوجيا، والخبرة والرفاهة الكوريّة، على موعد مع الأسعار الاستثنائيّة لتلفزيونات، وثلاجات، ومكيفات الهواء المنزلية، وغسالات، والمواقد وهواتف إل جي الذكيّة، وذلك على كامل التراب الوطني.

وستصل التخفيضات إلى 000 40 دينار جزائري على كلّ جهاز تلفزيون يقع اقتناؤه، ويمكن الفوز ب000 100 نقطة على كلّ عملية شراء لهاتف ذكيّ، بما في ذلك هاتف إل جي G7 ThinQ المعزّز بالذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته إل جي في شهر سبتمبر الماضي.

وستكون التخفيضات المقترحة مصحوبة بهدايا لا تقلّ إفادة ومتعة وبقيمة يمكن أن تبلغ 00 100 دينار جزائري مثل هاتف إل جي G7 ThinQ، أو ألواح صوتيّة أو مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث من أجل استخدام سهل ومثاليّ لمنتجات إل جي.

ولكنّ الأمر لا يتوقّف عند هذا الحدّ ! فأيّام التخفيضات الجنونية من إل جي تقترح دائما المزيد... حيث تنتظر الحرفاء عملية سحب مفتوحة. ويكفيك أن تشتري منتجا من موسم التخفيضات، حتى تقوم إل جي بتسجيلك في عملية السحب التي ستجري في نهاية موسم التخفيضات بحضور عدل إشهاد. وستتصل إل جي إلكترونيكس الجزائر بعد ذلك بالفائزين لتسليمهم هداياهم. فبادروا بالحصول على أكثر ما يمكن من التكنولوجيات مع إل جي !