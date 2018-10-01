الكويت توقف تصدير النفط لأمريكا!

أوقفت الكويت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 25 عاما تقريبا، وذلك وفقا لإحصاءات دائرة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ عام 1992، عندما تعرض قطاع النفط الكويتي لأزمة بسبب الاحتلال العراقي وما تلاه من عملية عاصفة الصحراء. وذكرت وكالة بلومبرغ، أن الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي. ويتم تداول النفط الكويتي عالي الجودة في الأسواق الآسيوية بسعر 80 دولارا للبرميل.