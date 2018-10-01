انطلاق مسابقة التوظيف في صفوف الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن افتتاح المسابقة الخارجية لتوظيف أعوان الشرطة من الذكور والإناث وذلك بداية من هذا الأربعاء 03 أكتوبر وإلى غاية الأربعاء 23 أكتوبر .

ويشترط في المترشحين للالتحاق بصفوف الشرطة بلوغ سن 19 سنة على الأقل و 23 سنة على الأكثر ، وأن يكونوا من الحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة ، كما تشترط قامة 170 سم بالنسبة للمترشحين الذكور و 165 سم بالنسبة للمترشحات الإناث.

ويتم إيداع ملفات الترشح في الآجال المذكورة على مستوى مقرات أمن الدوائر والأمن الحضري التابعة لمقرات إقامة الراغبين في الترشح لمسابقة التوظيف ، باستثناء القاطنين بولاية مستغانم أين تودع الملفات على مستوى مكتب التوظيف والانتقاء التابع للمصلحة الولائية للموارد البشرية الكائن مقرها بالأمن الحضري الرابع.

ويخضع جميع المترشحين للتوظيف كأعوان للشرطة للتحقيقات الإدارية الأولية ، وكذا الفحص الطبي والنفساني ، فيما تتكون ملفات الترشح من الوثائق التالية:

- طلب خطي

- شهادتان للميلاد (13)

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةذ

-شهادة مدرسية أصلية للسنة الثالثة ثانوي كاملة + 4 نسخ طبق الأصل عنها

-شهادة قياس القامة

-صورتان 02 شمسيتان

-ملأ بطاقة المعلومات

نموذج الطلب الخطي للالتحاق بمسابقة توظيف أعوان الشرطة