فرنسا: طلبة يرفضون دراسة رواية لكاتب "فرانكو جزائري"

رفض طلبة ثانوية من منطقة لاصوم (فرنسا) دراسة رواية للكاتب مزدوج الجنسية (فرنسي-جزائري) اكلي تاجر لأنه لم يكن حسب رايهم فرنسيا حسبما اكده الكاتب اليوم الاثنين على فايسبوك.

و يتعلق الامر بروايته التي تحمل عنوان "حامل الحقيبة" (2002) التي فازت بجائزة المغرب العربي-المتوسط-افريقيا و التي تتمحور حول ثورة الجزائر بنظرة طفل من باريس و القدر المتقاطع (باريس سنة 1962) و الصداقة بين الشاب عمر (الجزائري المستقبلي) و الشاب رافائيل من الاقدام السوداء (الذي لم يمر وقت طويل من دخوله الى باريس) و الذي يكشف لعمر عن صور للجزائر البيضاء. و اوضحت استاذة الادب بالثانوية في رسالة الى الكاتب انه وقع "احتجاج" من بعض التلاميذ لان الكاتب "ليس فرنسيا" و ان التاريخ "لا يخص فرنسا".

كما اضافت ان تلميذا "قد رفض القراءة حتى لا ينطق باسم مسعود" و انها طردته مشيرة الى "سلوكات عنصرية".

اما الكاتب اكلي تاجر فقد اكد من جانبه قائلا من المرجح ان الامر لم يكن الا "خلاصة لما قيل له (التلميذ)" معبرا عن "استنكاره" امام هذه الوضعية.

و تابع قوله "ان ذلك يعطيني الرغبة في الالتقاء بهم في مدينتهم حيث يوجد نصب تذكاري مخصص لجنود الحرب العالمية الاولى (14-18) لانهم لا يعلمون حتى ان جنودا جاؤوا من المغرب العربي و من مناطق اخرى قد ماتوا خلال تلك الحرب و ان ذلك سيكون لهم درسا".

و اثار نشر رسالة المدرسة مئات التعليقات اعرب فيها اصحابها عن "استنكارهم" مشيرين الى "تنميط العنصرية" في فرنسا.